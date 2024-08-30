هواية عنيفة وليس تقليدًا للفراعنة! .. محمد صلاح يزيل الغموض عن سر احتفاله الجديد بالسهام

البعض ربطه برسومات الفراعنة على جدارن المعابد

أنهى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حالة الجدل التي رافقت مؤخرًا احتفاله الجديد بتسجيل الأهداف على طريقة "القوس والسهم".

وافتتح محمد صلاح سجله التهديفي هذا الموسم مع ليفربول، بهدفين في شباك إيبسويتش تاون وبرينتفورد ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وأثار نجم منتخب مصر الجدل بين الجماهير حول السر وراء هذا الاحتفال "رمي السهام"، خصوصًا أنه حافظ عليه عقب إحراز كلا الهدفين، حيث تم تفسيره لأكثر من اتجاه، لكن النجم المصري قرر إزالة هذا الغموض بتصريح مباشر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال صلاح خلال تصريحات مع قناة "Men in blazers" عبر منصة "يوتيوب": "كنت أشاهد مباراة بين بيريرا وأديسانيا في منافسات UFC (بطولة لفنون القتال المختلطة)، وعندما فاز الأخير في القتال احتفل بهذه الطريقة، لذلك أحببت الاحتفال وقررت تنفيذه عند تسجيل الأهداف".

وأضاف: "أنا من عشاق رياضة UFC لهذا السبب فعلت ذلك، هناك بعض الناس اعتقدوا أنه نسبة إلى الفراعنة (المصريون القدماء)، حيث ظهروا في رسوماتهم على جدران المعابد والأهرامات وهم يرمون السهام. وأعجبني ذلك أيضًا".

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول في مباراته الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تحمل قمة من العيار الثقيل، حيث يخرج الريدز لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد"، الأحد المقبل.