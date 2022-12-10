الفراج يكشف موعد مونديال الأندية وممثل آسيا

دوري أبطال آسيا لم ينته بعد

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" أن فيفا قررت إقامة النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية مطلع العام القادم.

وقال الفراج عن ذلك "علمنا أن هناك أنباءً عن إقامة كأس العالم للأندية في فبراير القادم، لكن لم يتم بعد تحديد البلد المستضيف".

وأوضح أن جميع الأندية المشاركة تم تحديدها وأبرزها ريال مدريد والوداد بطلي أوروبا وإفريقيا، لكن بطل آسيا الوحيد الذي لم يُحدد ممثله نظرًا لعدم استكمال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

الفراج أشار إلى أن الاتحاد الآسيوي سيُرشح حامل لقب النسخة السابقة وهو الهلال السعودي للمشاركة في مونديال الأندية، وبذلك يُكرر ما حدث مع جاره النصر حين لعب في كأس العالم للأندية عام 2000 بالترشح من الاتحاد القاري.

يُذكر أن الهلال نجح في المرور إلى المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022، حيث سيُواجه شباب الأهلي الإماراتي في فبراير المقبل.