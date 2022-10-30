الفراج يحرج وزير الرياضة .. مطالب بالتحقيق بعد افتتاح دورة الألعاب السعودية

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية السعودية في نسختها الأولى، أقيم أول أمس الجمعة، لكنه تسبب في حالة غضب كبيرة خاصةً بعد فيديو وليد الفراج

انقلاب كبير قاده عدد من الإعلاميين والجماهير على وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، على إثر ما حدث خلال افتتاح دورة الألعاب السعودية، أول أمس الجمعة.

في حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتحت دورة الألعاب الأولمبية السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي، في نسختها الأولى، والتي تستمر حتى السابع من نوفمبر المقبل.

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ورغم الحفل الضخم، الذي نال إشادة الجميع إلا أن الإعلاميين المدعوين للحفل، تسببوا في حالة غضب كبيرة، في الوسط النصراوي..

إعلاميو نادي النصر وجماهيره، تساءلوا عن أسباب توجيه الدعوة للإعلاميين المحسوبين على نادي الهلال، وتجاهل الإعلام النصراوي، لكن لم تكن هذه المشكلة الوحيدة.

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المشكلة الأكبر نشبت بعد نشر وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، لفيديو رفقة الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع، يقول به الأخير: "فرحان بشوفتك يا أبو بدر، عشان نرفع ضغط هذوليك"، ليرد الأول ضاحكًا: "لا تدخلنا في مشاكل، نبي السلامة".

الفيديو انتشر بشكل كبير في الوسط النصراوي، معتبرًا حديث الثنائي إسقاطًا على جمهور النصر وتقليلًا منه.

وبدأت مناشدات الإعلاميين النصراوي لوزير الرياضة بالتحقيق في إسقاطات الفراج والمطيويع، بجانب التحقيق في سبب توجيه الدعوة لممثلي برنامج "أكشن مع وليد" من مقدم ومحللين، بداعي أنه يقلل دائمًا من ناديهم وينشر التعصب.

يذكر أن جمهور النصر طالب مرارًا وتكرارًا بمنع ظهور وليد الفراج، في ظل حديثه الجريء عن ناديهم وانتقاده له، لكن دون استجابة من مسؤولي الإعلام في المملكة.

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