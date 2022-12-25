الفراج: لا علاقة للجهات الرياضية السعودية بصفقة رونالدو للنصر

الصفقة تخص فريق النصر وحده

Shahid

أخلى وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، مسؤولية وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية واتحاد الكرة عن المساهمة في إتمام صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر.

وجاء ذلك بعدما قال أحد المتابعين عبر مداخلة، أن وزارة الرياضة تساهم بمساعدة نادي النصر في تحقيق الصفقة وضم النجم البرتغالي لصفوف الفريق.

وعن ذلك، رد الفراج وقال: "وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية واتحاد الكرة لا علاقة لهم في صفقة انتقال رونالدو إلى النصر، الصفقة متعلقة بالنادي والشركات الراعية والتسويقية".

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وبالتالي فإن تصريحات وليد الفراج تعني أن إتمام صفقة انتقال صاروخ ماديرا لفريق النصر، هي مسؤولية الفريق الأصفر وحده، ولا دخل للجهات الرياضية السعودية فيها.

يُذكر أن نادي النصر قدم لرونالدو عرضًا مغريًا، وصل إلى 200 مليون يورو في موسم ونصف، وتشير جميع المؤشرات إلى أن النجم البرتغالي اقترب من التوقيع على عقود انضمامه للفريق الأصفر.

Shahid