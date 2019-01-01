الفحوصات الطبية تؤكد جاهزية عموري ورازفان يحسم موقفه

كشف الطبيب على أداء الرباط، وعمله، وهل يقوم بوظيفته في تثبيت الفخذ

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أنهى اللاعب الدولي الإماراتي "عمور عبدالرحمن "عموري" الفحوصات الطبية الأخيرة من أجل الاطمئنان على وضع الإصابة التي تعرض لها اللاعب الموسم الماضي.

عموري كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباراة التي كانت أمام نادي الشباب.

وأجر اللاعب فحصًا جديدًا لدى طبيبه في مدينة برشلونة، وخضع لعدة فحوصات على الركبة، التي عانت من عملية جراحية الموسم الماضي، للتأكد من ثباتها وسلامة رباطها المتصالب.

بالتأكيد جميعهم يعرفون طريق الشباك جيدًا⚽️

من سيكون هدّاف الموسم القادم من دورينا؟🤔 pic.twitter.com/dDqSTUEq0C — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 10, 2019

وكشف الطبيب على أداء الرباط، وعمله، وهل يقوم بوظيفته في تثبيت الفخذ بالساق عن طريق مفصل الركبة.

ومن المنتظر أن يُعلن طبيب اللاعب، وكذلك نادي الهلال نتائج الفحوصات الطبية التي أثارت مخاوف الجماهير، قبل أن يتم التجديد لعموري موسماً آخر.

يُذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو سيُحدد مدى استفادته من اللاعب، بناء على التوقعات لمردود اللاعب البدني والصحي، بعد العملية الثالثة للركبة.