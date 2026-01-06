هذا هو "Legacy" أو "الإرث"، بودكاست "جول" الذي يتابع الطريق إلى كأس العالم 2026، في كل أسبوع، حيث نستكشف القصص والإرث الذي يحدد أعظم الأمم الكروية.

أنا توم وات، وفي هذه الحلقة المستوحاة من مقال كتبه تاوان أمبروسيو، نستكشف جفافاً آخر مدته 24 عاماً يطارد البرازيل، ويتعمق الآن بأزمة هوية. من سحر 2002 إلى خيبات الأمل التي تلتها، هذه هي قصة قوة عظمى كروية لا تزال تبحث عن نفسها وعن نجمها التالي ليحمل ثقل الأمة.

عادة ما تتميز كؤوس العالم بعدم اليقين، وعدم القدرة على التنبؤ بها هو ما يجعلها آسرة للغاية. لكن نسخة 2026 ستصل محملة باليقين. بالنسبة للمنتخب البرازيلي، ستكون نقطة تحول في التاريخ: فإما أن يحصل رجال كارلو أنشيلوتي على نجمتهم السادسة التي طال انتظارها، أو أن يسجلوا رقماً قياسياً لأطول فترة جفاف للألقاب مرت بها البرازيل على الإطلاق.

لقد مر 24 عاماً منذ آخر انتصار للبرازيل في عام 2002، وهي نفس الفجوة التي فصلت لقب 1970، الذي فاز به الفريق المرصع بالنجوم الذي ضم بيليه وجايرزينيو وجيرسون وريفيلينو وتوستاو ورفاقهم، عن الانتصار في عام 1994.

خمس بطولات متتالية دون أن يرفع "السيليساو" الكأس. الحساب بسيط: إذا لم ينتهِ الجفاف في العام المقبل في أمريكا الشمالية كما حدث في ذلك اليوم المشمس في "روز بول"، عندما أرسل روبرتو باجيو ركلة جزائه تطير فوق العارضة، فسوف يمتد الانتظار إلى 28 عاماً وستة كؤوس عالم بحلول عام 2030.

لم تنتظر البرازيل هذه الفترة الطويلة أبداً للحصول على لقب عالمي. كانت النسخة الأولى من البطولة في عام 1930، وبينما جاء أول لقب للبرازيل بعد 28 عاماً، في عام 1958، إلا أن البلاد بدأت تحلم بشكل واقعي برفع الكأس في عام 1950، عندما استضافت البطولة لأول مرة. ثماني سنوات فقط فصلت مشهد بيليه الشاب وهو يواسي والده الباكي بعد سماعه عن "ماراكانازو" على الراديو، عن بكائه دموع الفرح، وهو يعانق نيلتون سانتوس، بعد فوز البرازيل على السويد في عام 1958.

منذ ذلك اللقب الأول فصاعداً، أصبحت البرازيل مرادفة لكرة القدم الجميلة، التمرير، المراوغة، الأهداف، الفن. أصبح القميص الأصفر الرمز الرياضي الأكثر شهرة وتبجيلاً على وجه الأرض. "بلد كرة القدم"، "الجوجو بونيتو" (اللعب الجميل). تبع اللقب الثاني بسرعة، في عام 1962، ولم يدم خيبة أمل عام 1966 سوى أربع سنوات قبل أن يؤكد فريق 1970، الذي تم بث مبارياته عالمياً لأول مرة، مكانة البرازيل كملوك لكرة القدم ومكانة بيليه كأعظم لاعب في كل العصور.

جفاف من نوع مختلف

ولكن أين تكمن الاختلافات بين فترتي الجفاف هاتين اللتين استمرتا 24 عاماً؟ نحن نتحدث عن نفس عدد الدورات حول الشمس، أو نفس النسخ الخمس من البطولة، لكن الاختلافات بين الفترتين لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً.

الفترة الحالية هي، بلا شك، أسوأ بكثير. لقد كانت حقبة ما بعد "الخامسة" أكثر ضرراً بكثير بصورة كرة القدم البرازيلية وتقديرها الذاتي من أي شيء حدث من قبل.

في عام 1974، وبينما كانت البرازيل لا تزال تحاول فهم الحياة بعد بيليه، سقطت أمام هولندا الثورية بقيادة رينوس ميشيلز ويوهان كرويف. في عام 1978، على الرغم من أن الأرجنتين رفعت الكأس، عادت البرازيل إلى الوطن دون هزيمة، "الأبطال المعنويون"، بعد إقصائها بفارق الأهداف وسط مباراة الأرجنتين وبيرو سيئة السمعة.

فريق 1982 غزا مكانة خاصة في التاريخ. مثل "المجريين السحريين" في عام 1954 وهولندا بقيادة كرويف، لقد سحروا العالم على الرغم من عدم فوزهم باللقب. كانت الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح في عام 1986 مخيبة للآمال، لكنها لم تكن مخزية، وفي الحقيقة، من كان يمكن أن يوقف مارادونا في ذلك العام؟ الهزيمة أمام إيطاليا في عام 1990، من ناحية أخرى، كانت خيبة أمل حقيقية، ولكن سرعان ما جاء الخلاص مع لقب 1994.

على الرغم من الإحباطات بين عامي 1974 و 1993، ظلت صورة كرة القدم البرازيلية الذاتية فخورة، وليست متعجرفة. الفوز بكأس العالم ليس سهلاً أبداً، والرياضة تقدم خيبات أمل أكثر من المجد. ومع ذلك، كان لا يزال بإمكان البلاد النظر في المرآة ورؤية أفضل لاعبيها يتنافسون في الوطن، وهو أمر بدأ يتغير بشكل جذري بعد حكم بوسمان لعام 1995، الذي فتح الأبواب أمام النجوم من أمريكا الجنوبية للانتقال بشكل دائم إلى أوروبا.

يبدو أن هذا الواقع، المتمثل في قضاء أفضل مواهب البرازيل سنوات ذروتها في الخارج، لا رجعة فيه الآن. إنه يتجاوز الرياضة نفسها. ومع ذلك، إنها ضربة رمزية تزيد من ثقل هذا الجفاف، حتى لو تحسنت جودة اللعبة المحلية في البرازيل مؤخراً على الرغم من غياب أكبر نجومها.

فشل 2006

كانت كأس العالم 2006 في ألمانيا هي الأولى التي لعب فيها أكثر من 80 في المئة من تشكيلة البرازيل في أوروبا. قبل أن تبدأ البطولة، لم يهتم أحد. كان المزاج السائد هو "اللقب لنا بالفعل"، ومن كان يمكن أن يلومهم على ذلك؟

كان الفريق يضم رونالدينيو، أفضل لاعب في العالم آنذاك، ورونالدو، الأفضل في الحقبة السابقة، وكاكا، الذي سيحصل قريباً على التاج نفسه. أضف إلى ذلك أدريانو، ديدا، كافو وروبيرتو كارلوس، وكانت التشكيلة الأكثر تزخيماً بالنجوم لمنتخب "السيليساو" منذ فريق عام 1970. أصبحت صورة ذلك الفريق البرازيلي المصطف خلال النشيد الوطني رمزية منذ ذلك الحين.

بالنسبة لأولئك الذين لم يشاهدوا كأس العالم تلك، تبدو وكأنها حقبة ذهبية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين شاهدوها، فإن الذاكرة هي خيبة أمل عميقة، ليس فقط بسبب الخسارة في ربع النهائي أمام فرنسا بقيادة زين الدين زيدان، ولكن لأن الفريق لعب بدون فرح، إبداع، أو هيكلية.

أصبح جو الحفلات المحيط بالفريق، والذي تجسد في معسكر التدريب الخفيف في فيجيس، سويسرا، يرمز إلى الانهيار. انتهت تلك البطولة بانشغال روبيرتو كارلوس الشهير بـ "جواربه" بينما سجل تييري هنري الهدف الذي حسم إقصاء البرازيل. كارلوس ألبرتو باريرا نفسه الذي قاد البرازيل لإنهاء جفافها السابق في عام 1994 كان الآن المدرب الذي سيشرف على بداية الجفاف الجديد.

لا مزيد من الابتسامات

لم تكن استجابة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لعام 2006 هي النظر إلى الذات. مستغلين الغضب العام من "حفلة فيجيس"، قاموا بتعيين دونجا، قائد 1994، لفرض الانضباط والجدية.

كانت النتائج مختلطة. فاز الفريق بكوبا أمريكا وكأس القارات، لكنه افتقر إلى الشرارة. اختفت الكاريزما مع اعتزال رونالدو للمنتخب الوطني وإسقاط رونالدينيو وأدريانو بسبب تدهور مستواهما وسلوكهما خارج الملعب. ربما كانت تلك هي اللحظة التي توقفت فيها البرازيل حقاً عن الابتسام.

أصبحت الأفضلية للصلابة البدنية على اللمسات الفنية واضحة عندما تم استبعاد نيمار وباولو هنريكي جانسو، وهما نجمان شابان كانا يتألقان في سانتوس، من تشكيلة كأس العالم 2010.

على عكس كل التوقعات، لعب الفريق كرة قدم شبه مذهلة في الشوط الأول من ربع النهائي ضد هولندا، ولكن بعد ذلك جاء الانهيار: أخطاء حارس المرمى جوليو سيزار، البطاقة الحمراء لفيليبي ميلو، وهزيمة مريرة (2-1). مجرد استبدال الفرح بالانضباط لم يستعد سحر البرازيل.

نيمار، الساموراي الضال

من المغري أن نتخيل إلى أي مدى كان يمكن أن يصل ذلك الجيل لو بقي أدريانو وكاكا ورونالدينيو في ذروتهم. كان أدريانو وكاكا يبلغان من العمر 28 عاماً في عام 2010، بينما كان رونالدينيو يبلغ 30 عاماً، لكن إصابات كاكا في الفخذ اختصرت تألقه بعد عام 2009، وتخلى أدريانو ورونالدينيو، لأسباب مختلفة لكل منهما، عن الاحترافية في الوقت الذي بدأ فيه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بإعادة تعريفها.

النتيجة؟ كان أداء كاكا ضعيفاً في عام 2010 وسرعان ما خرج من تشكيلة المنتخب الوطني بينما أصبح رونالدينيو وأدريانو قصصاً تحذيرية. تُرك النجم البرازيلي التالي، نيمار، ليتحمل العبء بالكامل دون وجود مرشدين يوجهونه خلال ثقل تلك المسؤولية.

وسط تغييرات المدربين وفضائح الفساد في الاتحاد البرازيلي، أصبح المنتخب الوطني "نيمار و 10 آخرون"، ومنذ 2014 حتى 2022، كانت هذه هي القصة. كان لا يزال لدى البرازيل موهبة، لكن لم يصل أحد إلى مستوى نيمار. أمة بُنيت على الأساطير أصبحت تُشرك فريقاً من الممثلين المساعدين، موهوبين، ولكن يفتقرون إلى القيادة والهوية.

جاء الحدث الذي حدد أزمة الهوية هذه في الوطن: الهزيمة (7-1) أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014. أكبر إذلال تعرضت له قوة كروية على الإطلاق، حيث تم الكشف بوحشية عن جميع نقاط ضعف البرازيل بدون نيمار المصاب.

خلق غيابه في تلك الليلة أسطورة، مفادها أن نيمار لا غنى عنه، بل لا يمكن المساس به. لو كان قد نجح حقاً في خلافة ميسي وكريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم لفترة طويلة من الزمن، لكان لهذا المفهوم معنى، لكن مسيرة نيمار اتبعت مساراً أقرب إلى رونالدينيو، متلألئة لكن غير متسقة، وغالباً ما تعرقلت بسبب الإصابات التي تركته بعيداً عن ذروة مستواه في كل من 2018 و 2022.

في روسيا 2018، أصبح نيمار مادة للميمات العالمية بسبب غطساته المسرحية عندما سقطت البرازيل بقيادة تيتي أمام بلجيكا في ربع النهائي. بعد أربع سنوات في قطر، لعب نيمار دور المرشد لفينيسيوس جونيور ورودريجو، وسجل هدفاً جميلاً ضد كرواتيا، فقط لتستقبل شباك البرازيل هدفاً متأخراً وتخسر بركلات الترجيح في مواجهة أخرى في دور الثمانية.

أزمة الهوية

