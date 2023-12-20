"الفتى المعار".. ريال مدريد يتجه لـ"صفقة صعبة" من أجل تعويض ألابا

لا يوجد أي بند يتيح للملكي استعادة اللاعب!

يبحث ريال مدريد عن حل سريع لإنهاء أزمته الدفاعية، بعد إصابة ديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي، ما يبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد رافا مارين، لاعب ريال مدريد المعار إلى ديبورتيفو ألافيس، خيارا جيدا ليحل محل ألابا، لكن على إدارة الميرنجي التفاوض لقطع إعارته في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة آس أن عقد الإعارة لم يتضمن أي بند يمكن تفعيله من قبل ريال مدريد خلال فترة الانتقالات في يناير المقبل، إذ لا يمكن لعودة صاحب الـ21 عاما من جانب واحد قبل 30 يونيو، علما بأن عقده مع الملكي يمتد حتى 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "ألافيس لا يرغب في خسارة مارين، بعدما راهنوا عليه كثيرًا في الصيف، حتى مع علمهم أن المدافع سيعود إلى الريال، بمجرد انتهاء سنة الإعارة (دون خيار شراء)، لكن ما قد يدفع الفريق للموافقة على إلغاء الإعارة، هو العلاقة الممتازة التي تربطهم مع ريال مدريد".

ويعرف رافا النادي الملكي جيدًا، حيث وصل إليه في 2016 و وخاض 36 مباراة خلال الموسم الماضي مع الفريق الرديف، وتدرب بانتظام مع الفريق الأول، وتم استدعاؤه 6 مرات، لكنه لم يشارك لأول مرة رسميًا.