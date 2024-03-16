بعد إصابته أمام الفتح .. لويز فيليبي يكشف عن موقفه مع الاتحاد

تعرف على موقف الاتحاد من المشاركة في المباريات بعد الإصابة

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كشف لويز فيليبي مدافع نادي الاتحاد، عن موقفه من المشاركة مع ناديه الاتحاد خلال الفترة القادمة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفتح الأخيرة.

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وتعرض لويز للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفتح، ليتم استبداله ومشاركة فواز الصقور بدلًا منه.

ونشر الإعلامي الاتحادي علاء السعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو للاعب فيليبي لويز أثناء خروجه من الملعب رفقة البرازيلي رومارينيو.

وأخبر لويز الصحفيين أن إصابته بسيطة وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع الاتحاد، عقب فترة التوقف القادمة.

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وحقق الاتحاد الانتصار على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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