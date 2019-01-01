الفتح يُغادر للإمارات ويبحث عن مباراة ودية قبل استئناف الدوري السعودي

الفريق الوحيد الذي يُعسكر خارج السعودية في فترة التوقف الحالية

يُغادر فريق الفتح اليوم الثلاثاء إلى الإمارات لإقامة معسكر خارجي في منطقة جبل علي استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتي ستشهد مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويبحث الجهاز الفني للفتح بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا والذي خلف فتحي الجبال خوض مباراة ودية استعدادًا لمواجهة أبها في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام يوم 22 نوفمبر الجاري عقب نهاية التوقف الدولي المقرة من فيفا.

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وكان فيريرا قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام بعد مباراة الفوز على الانتصار 4-0 في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأربعاء الماضي.

ويُعد الفتح الفريق الوحيد من الدوري السعودي الذي يخوض معسكرًا خارجيًا خلال فترة التوقف الحالية، إذ اكتفت بقية الفرق بالتحضيرات الداخلية سواء من خلال التدريبات المعتادة أو المباريات الودية مع فرق آخر، وبعض الفرق مثل الاتحاد عهدت لإقامة معسكر مغلق للاعبين.

وقد حاول الأهلي إقامة معسكر خارجي بناءً على طلب مدربه السويسري كريستيان جروس لكن غياب الكثير من اللاعبين لانشغالهم بمباريات منتخباتهم الوطنية حال دون ذلك، إذ تم استدعاء 15 لاعبًا أهلاويًا للعب مع المنتخب السعودي الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخبات سوريا والرأي الأخضر والجزائر والبوسنة.