الفائز بالمونديال مع فرنسا: الجنس أفضل من التسجيل في نهائي كأس العالم!

إيمانويل بوتي، أسطورة منتخب فرنسا يخرج بتصريحات صادمة، مؤكدًا أن الفوز بكأس العالم ليس مهمًا للغاية.

خرج إيمانويل بوتي أسطورة منتخب فرنسا والفائز مع "الديوك" بلقب كأس العالم 1998 بتصريحات صادمة، أكد خلالها أن الجنس أفضل بكثير من التسجيل في نهائي المونديال.

بوتي كان واحدًا من أفراد منتخب فرنسا الذين حققوا لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ "الديوك"، وذلك بالفوز على البرازيل في النهائي الذي أقيم على الأراضي الفرنسية بنتيجة 3-0 في عام 1998.

بوتي تكفل بنفسه بتسجيل الهدف الثالث في نهائي مونديال 1998، وتحديدًا في الدقيقة 90+3، بعد ثنائية الشوط الأول التي سجلها زين الدين زيدان.

وبالنسبة إلى الكثيرين، فإن الفوز بكأس العالم هو قمة هرم كرة القدم والحياة كلها أحيانًا، لكن بوتي مزح بأنه الجنس يعطي شعورًا أفضل.

وقال بوتي في تصريحات نقلها موقع "sportbible" الإنجليزي عند سؤاله عن الشعور الأفضل بالنسبة له قال ضاحكًا: "حسنًا، عندما وُضعنا على الأرض لم يكن يفترض بنا لعب كرة القدم، كان من المفترض أن نتكاثر".

وأضاف: "أحاول أن أجد نفس الشعور عندما أسجل في نهائي كأس العالم، ولكي أكون صادقًا عندما ولدت بناتي شعرت بنفس الشيء، كنت في المكان المناسب، كنت فخورًا بذلك وقلت لنفسي إنني قمت بأمر جيد".

واختتم بوتي: "هذا شيء يمكنك تذكر والتفاخر به، التسجيل في كأس العالم وخاصة النهائي والهدف الأخير في المباراة أمام جمهورك وعائلتك، هذا يغير حياتك إلى الأبد".