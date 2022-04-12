"الفارق بين البليهي وبيتروس هو الذكاء، لقد سخر منه ميسي وليفاندوفسكي"

المدافع السعودي أثار جدلًا كبيرًا في كأس العالم 2022

أثار علي البليهي مدافع المنتخب السعودي جدلًا كبيرًا باللقطات التي جمعته خلال كأس العالم قطر 2022 مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهتي الأخضر مع الأرجنتين وبولندا في دور المجموعات.

مدافع الهلال حاول استفزاز النجمين وقد جعل هذا منه بطلًا في عيون المشجعين في البداية قبل أن ينتقده البعض على ذلك ويتهمه بالتركيز على تلك اللقطات أكثر من الإجادة الفنية على أرض الملعب.

الصحفي خالد البدر وجه انتقادًا لاذعًا للبليهي على تصرفاته تلك مؤكدًا أن ميسي وليفاندوفسكي سخرا منه وقد تأهلا إلى دور الـ16 وغادر هو مع المنتخب السعودي من دور المجموعات، وقد حاول الصحفي محمد الذايدي المقارنة بين اللاعب والبرازيلي بيتروس لاعب النصر السابق من حيث العمل على استفزاز الخصوم لإخراجهم من أجواء اللقاء.

البدر رد على تلك المقارنة بالقول خلال برنامج الحصاد الرياضي "لا مقارنة بين اللاعبين، بيتروس أذكى من البليهي لأنه ينتقي خصومه الذين يستفزهم بعكس البليهي الذي يقوم بهذه التصرفات مع الجميع، لقد استفز ميسي وسخر منه وكرر الأمر مع ليفاندوفسكي وسخر منه كذلك، من الخطأ أن يجعل منه الجمهور والإعلام السعودي بطلًا بسبب تلك التصرفات".

وأتم "فنيًا أنا لا أضع البليهي ضمن أفضل 4 مدافعين في السعودية، ووجوده في الهلال لا يُفيد الفريق في شيء ورحيله عنه لن يضره في شيء، وطبعًا المقارنة في المستوى بينه وبين بيتروس لا تجوز أبدًا لأن الفارق كبير جدًا".

يُشار إلى أن البليهي اعتاد استفزاز الجمهور النصراوي تحديدًا وقد كانت أشهر لقطاته حين غرس علم الهلال في ملعب مرسول بارك بعد مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.