ألغوا برنامج مدته خمس ساعات.. صدمة فينيسيوس تخيم على قناة ريال مدريد!

صدمة في قناة ريال مدريد...

تلقت قناة نادي ريال مدريد، صدمة أدت إلى تغيير خطط بث القناة مساء الليلة في يوم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، والذي كان بحسب التوقعات أن يكون فينيسيوس جونيور، لاعب الميرينجي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، سيكون هو الفائزة بالجائزة، وليس فينيسيوس.

وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة راديو "مونت كارلو" فإن قناة ريال مدريد، بعد علمها بالأخبار قررت الغاء البث الخاص بالحفلة، إذ كانت تنوي إذاعة برنامج مدته خمس ساعات.

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ومن جانبها قررت إدارة ريال مدريد، مقاطعة الحفلة وعدم ذهاب أي شخص من النادي الملكي، إلى الحفل سواء لاعبين أو إداريين، وشدد خوان كاميلو، مدير المركز الإعلامي للفريق الملكي، بأن بعثة العملاق الإسباني لن تتواجد في مكان لا يحترم النادي أو لاعبيه.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن الغاء التجهيزات التي كان قد أعدها النجم البرازيلي، في حال فوزه بالجائزة، ومنها دعوة 20 شخص من المقربين لحضور الحفل، وإلغاء حجز طائرة خاصة كانت ستنقله إلى العاصمة الفرنسية باريس.

جدير بالذكر أن فينيسيوس، قد ساهم في فوز ريال مدريد، بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي في عام 2024، بينما حقق رودري، مع مانشستر سيتي، لقب الدوري الإنجليزي، وبطولة اليورو مع منتخب بلاده.