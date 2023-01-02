الغموض يُحيط بموقف الفرج من مواجهة الاتحاد

اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة السعودية أمام الأرجنتين

Shahid

يُواصل الهلال استعداداته لمواجهة الاتحاد المرتقبة في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي يوم الخميس القادم، وينتظر المدرب رامون دياز حسم موقف القائد سلمان الفرج من المواجهة.

الفرج يغيب عن الهلال منذ العودة من قطر، حيث تعرض لإصابة في عظمة الساق خلال مواجهة السعودية والأرجنتين الأولى في كأس العالم 2022 وغاب عن بقية مباريات البطولة.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وبات قريبًا من الانضمام إلى زملائه في التدريبات الجماعية، مشيرة إلى أن الغموض يُحيط بموقفه من مباراة الخميس في جدة.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الطبي والمدرب رامون دياز يُفضلان الزج بصاحب الـ33 عامًا في المباريات بعد اكتمال جاهزيته تمامًا، خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير القادم ويريد قائمة خالية من الإصابات.

يُشار إلى أن الهلال تعادل في المباراة الأخيرة من الدوري السعودي أمام ضمك 2-2 بعدما كان متقدمًا حتى النصف ساعة الأخيرة بهدفين نظيفين.

Shahid