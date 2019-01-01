الغموض يُحيط بانتخابات النصر وموقف أعضاء الشرف

المشهد الشرفي في نادي النصر شهد التفافاً كبيراً حول قضية الترشح لرئاسة النادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حالة غموض كبيرة تُحيط بمصير انتخابات نادي النصر السعودي، بعدما كشفت تقارير عن إعلان 14 عضوًا ذهبيًا من أصل 15 امتناعهم عن التصويت، فيما لا يزال العضو الذهبي عبد الرحمن الحلافي وحيدًا الذي لم يكشف عن موقفه حيال تصويته من عدمه.

وحددت اللجنة العامة للانتخابات يوم غدًا الخميس موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للكشف عن رئيس وأعضاء إدارة الهلال الجُدد.

المشهد الشرفي في نادي النصر شهد التفافاً كبيراً حول قضية الترشح لرئاسة النادي والجمعية العمومية التي ستعقد غدًا الخميس بالرياض.

بالتأكيد جميعهم يعرفون طريق الشباك جيدًا⚽️

من سيكون هدّاف الموسم القادم من دورينا؟🤔 pic.twitter.com/dDqSTUEq0C — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 10, 2019

الموقف شهد تحول في موقف فهد المشيقح الذي كان أعلن من قبل إنه لن يشارك في التصويت : "سامح الله من كان السبب!!، انا مع النصر قلباً وقالباً، وسنصوت لمن نراه الانسب، سنعقد اجتماع عاجل".

لجنة الانتخابات كان قد أصدرت بيانًا استبعدت خيار التكليف في النصر حيث قالت في بيان أصدرته :" إشارة إلى ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن الإجراءات المتبقية للعملية الانتخابية في نادي النصر، فإنه وفقاً للإجراءات المعلن عنها سيتم عقد الجمعية العمومية للنادي مساء الخميس

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وأضاف البيان: "في حال عدم اكتمال النصاب بعد ذلك فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من اللائحة".