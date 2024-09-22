لعله يفهم الغضب السعودي! .. رسالة بالإيطالية من ميدو إلى روبرتو مانشيني

هل يدرك المدرب الإيطالي الكارثة التكتيكية التي يفعلها مع المنتخب السعودي؟

إن كان الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، لا يهتم بترجمة ما يقال له عبر البرامج الرياضية، فقد جاءه الناقد الرياضي المصري أحمد حسام "ميدو"، ليخبره بإحدى النقاط التي تثير غضب السعوديين منه.

حالة غضب كبيرة مسيطرة على الوسط الرياضي السعودي تجاه الإيطالي بعد التعادل الصعب أمام إندونيسيا (1-1)، والفوز الأصعب أمام الصين (2-1)، ضمن للجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واحد من الجوانب المستفزة للسعوديين في خطط مانشيني هو اعتماده على سالم الدوسري؛ نجم الهلال، في مركز خلف المهاجم بدلًا من مركزه الأصلي "الجناح الأيسر"، وهو ما يحد من خطورته بشكل كبير.

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وتألق سالم أمس السبت، في فوز الهلال أمام الاتحاد (3-1)، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن، وهو ما دفع خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير"، للظهور لمناشدة مانشيو للدفع بالتورنيدو في مركزه الأصلي.

الشنيف حاول إيصال رسالته بكل الطرق الممكنة، لكنه لا يجيد اللغة الإيطالية، ليبادر ميدو الذي سبق وأن احترف في الدوري الإيطالي خلال مسيرته من بوابة روما، بإيصال الرسالة له بالإيطالية.

يذكر أن المنتخب السعودي من المقرر أن يواجهة اليابان والبحرين في العاشر والـ15 من أكتوبر المقبل، حيث الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.