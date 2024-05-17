"هذا ما حدث في الغرف المغلقة" .. توماس توخيل يحسم الجدل بشأن استمراره مع بايرن ميونخ

حسم توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، موقفه بشكل نهائي من الاستمرار على رأس القيادة الفني لبايرن ميونيخ.

وكانت إدارة بايرن ميونخ قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، أنها توصلت لاتفاق مع توخيل بشأن رحيله عن الفريق نهاية الموسم بعد سلسلة من النتائج السلبية، إلا أن الأيام الماضية خرجت أصوات من داخل الفريق تطالب باستمرار المدير الفني الألماني لموسم آخر.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن المحادثات بشأن استمراره مع البايرن جرت في الفترة السابقة، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة، مضيفًا: "هذا هو المؤتمر الصحفي الأخير هنا. قرار فبراير لا يزال قائما".

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وهذا هو الموسم الأول منذ 2012، الذي يخرج فيه بايرن ميونخ بدون أي بطولات، حيث فشل في الفوز بلقب الدوري الألماني، كما خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومن مسابقة كأس ألمانيا.

وأضاف: "كانت هناك محادثات مرة أخرى مع النادي في الأسبوع الماضي لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن استمرار التعاون لذلك نحن ملتزمون بقرار فبراير، لم نتفق لكني لن أخوض في النقاط الفردية. كل هذا يحدث خلف أبواب مغلقة".

وتولى توخيل مسؤولية بايرن ميونخ في مارس 2023 وقاد الفريق إلى لقب الدوري الألماني الموسم الماضي، وسيخوض مباراته الأخيرة مع الفريق غدًا السبت، عندما يواجه مضيفه هوفنهايم، في المباراة التي ستجمعهما على (راين نيكار أرينا)، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الألماني (بوندسليجا).