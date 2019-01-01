الغرافة القطري يتعاقد مع بطل إفريقيا عدلان قديورة

الدولي الجزائري "عدلان قديورة" يصل الدوحة عصر اليوم (الأربعاء)

ماجد جزر

أعلن نادي الغرافة القطري التعاقد مع متوسط ميدان المنتخب الجزائري عدلان قديورة لاعب نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.

و أكد الحساب الرسمي للنادي القطري عبر تويتر بأن عدلان قديورة قد وصل الى قطر من أجل التوقيع على عقده.

اللاعب صاحب الـ33 عامًا كان قد دخل في مفاوضات متقدمة مع الغرافة القطري منذ أسابيع لحين التوصل إلى تفاصيل صغيرة من أجل التوقيع رسميًا.

حساب الغرافة عبر تويتر غرد : " الدولي الجزائري "عدلان قديورة" يصل الدوحة عصر اليوم (الأربعاء) لاجتياز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لنادي #الغرافة".

ولعب قديورة خلال مسيرته الحافلة مع كرة القدم لعدة أندية أوروبية أبرزها ولفرهامبتون وواتفورد وكريستال بالاس وملزبره.