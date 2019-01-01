الغرافة القطري يتعاقد رسميًا مع خوخي بوعلام

أعلن عن انضمام لاعب العنابي للفريق في عقد يمتد لأربعة سنوات مُقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الغرافة القطري التعاقد رسميًا مع لاعب المنتخب القطري الأول لكرة القدم خوخي بوعلام في عقد رسمي بعد نهاية عقده مع نادي السد.

الحساب الرسمي لنادي الغرافة، أعلن عن انضمام لاعب العنابي للفريق في عقد يمتد لأربعة سنوات مُقبلة.

توقيع بوعلام لصالح نادي الغرافة يأتي عقب نهاية عقده مع نادي السد القطري، الذي كان قد انضم له في صيف 2017.

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وكان بوعلام قد بدأ مشواره في الدوري القطري مع نادي العربي، وبالتحديد عام 2009، واستمر مع الفريق لفترة طويلة، حتى تعاقد معه السد في صيف 2017.

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يُذكر أن خوخي بوعلام كان ضمن أفراد المنتخب القطري الأول لكرة القدم الذي توج بلقب كأس آسيا 2019، وكذلك شارك رفقة العنابي في كوبا أمريكا التي أقيمت مؤخرًا في البرازيل.