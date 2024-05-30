الغائب الحاضر.. مورينيو يحدد موقعه في نهائي دوري أبطال أوروبا!

"السبيشيال وان" سيظهر عبر الشاشات

حتى لو غاب عن النهائيات الأوروبية بصفته مدربًا، سيحضر البرتغالي جوزيه مورينيو نهائي دوري أبطال أوروبا من الملعب محللًا في ويمبلي.

هذا ما كشفت عنه صحيفة "دايلي ميل" التي أشارت إلى أن مورينيو سيكون في الاستوديو التحليلي لشبكة "تي إن تي" من الملعب.

وسينضم مورينيو في الاستوديو التحليلي إلى باقة من أساطير كرة القدم، هم ريو فيرديناند، وأوين هارجريفز وستيف مكمانمان، وكل هؤلاء اللاعبين سبق لهم الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

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بالتأكيد مورينيو أيضًا حاصل على اللقب وفي مناسبتين، كانتا مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان في 2010.

وينتظر مورينيو صيفًا مليئًا بالجدل حول مستقبله، وسط تطلعات من الدوري السعودي للحصول على "سبيشيال وان".