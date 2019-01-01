العين يُواصل ضرباته ويخطف محمد هلال من الوصل

الفريق البنفسجي نشيط جدًا في الميركاتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت تقارير صحفية إماراتية لنجاح العين في التعاقد مع محمد هلال لاعب وسط عجمان، رغم ما أشيع مؤخرًا عن توصله لاتفاق رسمي مع الوصل، ليُواصل الفريق ضرباته الموقفة في سوق الانتقالات الصيفي.

وكان الزعيم قد أعلن تعاقده مع محمد جمال لاعب الجزيرة وكايو كانيدو لاعب الوسط، ويقترب من ضم خليفة مبارك مدافع النصر ولابا كودجو مهاجم نهضة بركان، ويُفاوض أسماءً أخرى بهدف تعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان محمد هلال قد رفض تجديد عقده مع عجمان رغم سعي الإدارة الحثيث لذلك، ويعود السبب في رفض لاعب الوسط لجلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء في الموسم الأخير من دوري الخليج العربي وتحت قيادة المدرب المصري أيمن الرمادي.

محمود وادي على رادار الوصل والعين

وقد علم صاحب الـ24 عامًا أن الرمادي لن يُغير قناعته في الموسم القادم، مما جعله يبحث عن فرص أخرى.

وقال هلال لصحيفة الإمارات اليوم قبل عدة أيام أنه تلقى عروضًا من العين والوصل وبني ياس، نافيًا ما أثير حول توصله لاتفاق رسمي مع الوصل، ومؤكدًا أنه مازال يدرس كل تلك العروض ويرى الأفضل بالنسبة له، موضحًا أن الجوانب المالية لا تهمه بقدر حصوله على وقت كافٍ على أرض الملعب.

التقارير المتابعة لسوق الانتقالات الصيفي في الإمارات أوضحت أن العين نجح في الحصول على توقيع هلال على عقد يمتد لـ5 مواسم.