العين يواجه الترجي كفريق ضيف على ملعب هزاع بن زايد

بحسب التقارير فأنه للمرة الأولى التي سيلعب فيها العين كفريق ضيف منذ افتتاح إستاد هزاع بن زايد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت أحدى الصحف الإماراتية عن موقف غُريب يواجه نادي العين الإماراتي قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وبحسب التقارير فأنه للمرة الأولى التي سيلعب فيها العين كفريق ضيف منذ افتتاح إستاد هزاع بن زايد في 2014.

ويتم تصنيف فريق العين ضيفاً على ملعبه، على اعتبار أنه الفريق "ب"، بينما سيكون الترجي التونسي، هو الفريق "أ" وذلك وفقاً لتصنيف قرعة كأس العالم للأندية الإمارات 2018. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وسيتواجد العين بغرفة تبديل ملابس الفريق الضيف، بينما يحل الفريق التونسي، ضيفاً على غرفة تبديل ملابس "الزعيم".

كما سيغير فريق العين موقعه على دكة البدلاء لينتقل إلى المقاعد الواقعة يمين المنصة، في حين سيتم تخصيص دكة بدلاء "الزعيم" الواقعة يسار المنصة لفريق الترجي التونسي.