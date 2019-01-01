العين يُقرر استمرار محمد عبيد في منصبه

الخبرات التي يتمتع بها ساعدته للاحتفاظ بمنصبه في النادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن استمرار محمد عبيد حماد في منصبه كمشرف على الفريقين الأول والرديف.

وكان الشيخ هزاع بن زايد قد عين مجلس إدارة جديدة للنادي البنفسجي برئاسة مطر الدرمكي، موجهًا الشكر للرئيس القديم غانم الهاجري ومجلس إدارته.

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واعتمد مجلس الإدارة الجديد استمرار محمد عبيد في منصبه لما يتمتع به من خبرات كبيرة في إدارة الفريق وقدرة ممتازة على إدارة الملفات والأزمات.

وتم تكليف خلفان سعيد الشامسي كمشرف على قطاع مدرسة الكرة، فيما كُلف عبد الله علي الشامسي كمشرف على قطاع أكاديمية نادي العين.

يُذكر أن محمد عبيد كان أحد لاعبي العين وتقلد شارة قيادته عام 1984، وقد نال شرف الفوز بأول لقب للعين في الدوري الإماراتي عام 1976، ويتولى منصبه منذ أغسطس 2016.