العين يقترب من ضم مدافع النصر مقابل 20 مليون درهم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت جل المصادر الصحفية الإماراتية وأبرزها صحيفتي الإمارات اليوم والخليج الرياضي أن العين بات قريبًا جدًا من ضم خلفان مبارك مدافع النصر.

وارتبط المدافع صاحب الـ25 عامًا بالزعيم منذ عدة أسابيع، وقد كُللت المفاوضات بالنجاح بين الأطراف جميعًا.

وأوضحت الإمارات اليوم أن مبارك سيُكلف العين ما يقرب من 20 مليون درهم، علمًا أن عقده مع النصر ينتهي صيف 2020.

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وأضافت أن اللاعب الإماراتي تلقى عروضًا من أندية شباب الأهلي والوصل والشارقة لكن رغبته في ارتداء القميص البنفسجي حسم الصفقة لصالح العين.

يُذكر أن العين ينشط جدًا في سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز الفريق بعد الموسم المخيب في 2018-2019، وقد نجح مؤخرًا في ضم النجم البرازيلي كايو من الوصل مقابل 5 ملايين دولار.