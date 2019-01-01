العين يعلن تجديد عقدي عيسى وبرمان

إدارة الزعيم تواصل تجديد عقود لاعبي الفريق بعد شيوتاني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي العين، تجديد عقدي، حارس مرمى الفريق خالد عيسى، ومتوسط الميدان أحمد برمان، لمدة خمسة أعوام قادمة.

ونجحت إدارة العين في حسم ثلاثة ملفات مهمة مرتبطة بتجديد عقود اللاعبين الذين دخلوا فترة الستة أشهر، وذلك بعد الخطوة المماثلة قبل أيام عن تمديد عقد “الدولي” الياباني تسوكاسا شيوتاني حتى 2021.

ومن جانبه أكد محمد عبيد، عضو مجلس إدارة النادي أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن كافة اللاعبين الذين يدعم النادي استمرارهم في المواسم المقبلة وذلك بعد مرحلة من المفاوضات، إلى جانب السعي لحسم الصفقات المرتبطة باللاعبين المواطنين والأجانب من المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وحول تجديد عقد الحارس الإماراتي الدولي، قال عبيد: "المؤكد كانت هناك حالة كبيرة من الترقب لهذه الخطوة المهمة مع تأكيد كبير برغبتنا في التمسك بجهوده، كنا على يقين بأن خالد عيسى عنصراً أساسياً ومهماً بقائمة الفريق ولم يسارونا أي شك في ارتباطه العميق بالنادي ورغبته في متابعة مشواره مع الفريق".

وقال حول تجديد عقد متوسط الميدان برمان: "أحمد برمان، أحد أهم العناصر ضمن منظومة النادي والحقيقة أنه من الأسماء التي يعول عليها العين في المستقبل بالثقة الكبيرة في قدراته ولا يختلف عليه أي مدرب وهو مجتهد وملتزم ومتطور فنياً من موسم إلى آخر وفي العام الحالي تحدى ظروف الإصابات".

العين يجدد الثقة في عيسى وبرمان حتى 2024



حماد: أكملنا مفاوضات التجديد مع بعض اللاعبين



خالد عيسى الأبرز على الساحة وبرمان مهم في منظومة النادي



برنامج لتأهيل المصابين وثقتنا كبيرة في عودة "الزعيم"



التفاصيل 👈 https://t.co/YseDoC3k6P#نادي_العين@Khalid_eissa17 @abarman13 pic.twitter.com/8jkExhUuFV — FC (@alainfcae) May 10, 2019

وأشار المشرف العام على الفريق الأول بالنادي، إلى أن هناك برنامجاً تأهيلياً للاعبين أحمد برمان وريان يسلم إضافة إلى بعض اللاعبين الذين عانوا من الإصابة في الفترة الماضية.