رفاق سفيان رحيمي لا يرحمون .. الهلال يفشل في الريمونتادا والعين يصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يفشل في العبور للنهائي..

حقق الهلال السعودي فوزًا غير مجديًا أمام العين الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد المملكة أرينا، إذ صعد الأخير لنهائي دوري أبطال آسيا، مستفيدًا من فوزه في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 4-2.

دقيقتان فقط عقب إطلاق صافرة انطلاق اللقاء حتى أطلق الحكم الكويتي أحمد العلي صافرته معلنًا احتساب ضربة جزاء لصالح الهلال جراء عرقلة البرازيلي ميشايل ديلجادو داخل منطقة الـ18، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، نجح من خلالها روبن نيفيش في افتتاح اللقاء بهدف مبكر.

ولم يتأخر رد الزعيم الإماراتي، ففي الدقيقة 12 جاء هدف التعادل من تسديدة بأقدام إيريك مينديز من داخل منطقة الجزاء، حاول الحارس المغربي ياسين بونو التعامل معها، لكن مدافعوه حجبوا الرؤية عنه إلى حد ما، لتسكن الكرة يساره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووقف القائم الأيسر متعاطفًا مع الضيوف في الدقيقة 25، فبينما يحاول اللاعب العيناوي أحمد برمان تشتيت عرضية من الجهة اليسرى، كادت رأسيته أن تضل طريقها وتسكن الشباك، لكن القائم حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 41، أطلق الحكم العلي صافرته معلنة ضربة جزاء لصالح العين، بداعي دفع المدافع حسان تمبكتي للمغربي المـتألق سفيان رحيمي، قبل أن يتراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو، معتبرًا احتكاكهما طبيعي.

فيما أهدر رحيمي فرصة خطيرة بعدها بدقيقتين تقريبًا بعدما وصلت له كرة وضعته على انفراد بالحارس بونو، لكن الأخير أمسك الكرة بنجاح، ورد عليه سالم الدوسري بانفراد بالحارس خالد عيسى، لكن تسديدة السعودي علت العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني وعقب مرور خمس دقائق فقط، نجح سالم الدوسري في إحراز الهدف الثاني لأصحاب الأرض من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ورغم أنها لم تكن قوية إلا أن اصطدامها بقدم مدافع العين، سهل من مهمة وصولها للشباك بنجاح.

وتألق خالد عيسى في الدقيقة 59 من عمر اللقاء أمام انفراد للبرازيلي ميشايل ديلجادو، تصدى له بقدمه ببراعة كبيرة.

وحرمت راية التسلل العين من إدراك التعادل في الدقيقة 73، وكذلك أُلغي للضيوف هدفًا آخر في الدقيقة 88 عن طريق سفيان رحيمي، بداعي ارتكابه خطأ قبل التسجيل.

ورغم خسارة المباراة بنتيجة 2-1 إلا أن العين تأهل للنهائي وودع الهلال بالفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-4.