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كأس العالم للأندية

العين يُسجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية

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يلتقي نادي العين على ملعب ووسط جماهير "هزاع بن زايد" أمام نادي الترجي التونسي في إطار منافسات كأس العالم للأندية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حقق نادي العين الإماراتي رقماً قياسياً رائعاً بعدما سجل هدفاً مبكراً في مرمى نادي الترجي الرياضي التونسي.

ويلتقي نادي العين على ملعب ووسط جماهير "هزاع بن زايد" أمام نادي الترجي التونسي في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

ونجح لاعب العين محمد أحمد في تسجيل الهدف الأول، من عرضية مميزة معلناً عن تقدم فريقه على حساب الترجي بهدف نظيف في الدقيقة الثانية، وبالتحديد دقيقة وتسعة عشر ثانية.

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ويُعد هدف مدافع حامل لقب الدوري الإماراتي الأسرع في تاريخ البطولة، متفوقاً على هدف اللاعب تارديلي لاعب نادي الذي سجل الهدف بعدما مر 1:59.

يُذكر أن الفائز من مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي سيتأهل لنصف نهائي البطولة، ويواجه نادي ريفر بليت الأرجنتيني.

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