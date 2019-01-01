مدرب العين عن رفض عموري : أرفض استخدام اسمي في الترويج للشائعات

بطبيعتي لا أفضل التعامل مع غير الملتزمين بشرف وأخلاقيات مهنتهم ومروجي الأكاذيب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، حقيقة الأنباء التي أشارت إلى رفضه عودة اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن إلى الفريق مُجددًا.

وكان نادي الهلال قد أغلق باب المفاوضات مع صانع الألعاب الإماراتي، لتشير بعض التقارير إلى أن اللاعب مرفوض في نادي العين أيضًا بقرار من المدير الفني للفريق.

موقع نادي العين نقل تصريحات ليكو التي قال فيها : ”بطبيعتي لا أفضل التعامل مع غير الملتزمين بشرف وأخلاقيات مهنتهم ومروجي الأكاذيب وأحرص دائمًا على التجاوب مع أسئلة الإعلاميين".

وأضاف : "أرفض استخدام اسمي في الترويج للشائعات لأنه تصرف غير أخلاقي ويفقد المؤسسة مصداقيتها وللأسف أنني لا أستطيع القراءة باللغة العربية في الوقت الحالي“.

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ويبقى مصير اللاعب عموري غامضًا خلال الفترة الحالية بعد توقف المفاوضات معه من قبل مسؤولي نادي الهلال السعودي، وعدم وجود عرض رسمي من نادي العين.

مدرب العين أنهى تصريحاته : ”عموري يمتلك إمكانيات فنية عالية، وشخصيًا لم أتحدث لأي وسيلة إعلامية حول عودته إلى قائمة الفريق ولا عن مدى جاهزيته، والعين يمتلك قنواته الإعلامية الرسمية التي ترافق الفريق في كل مكان من أجل نقل الحقائق بشفافية ومصداقية.

يُذكر أن تقارير سعودية قالت أن الجهاز الفني لفريق العين رفض إعادة اللاعب مجددًا للعب في صفوفه، خصوصًا أن وضع الإصابات أزعج الجهاز الفني للفريق، وخشية خسارة اللاعب في أي وقت من الموسم الرياضي.