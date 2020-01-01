العين قريب من حسم صفقة خليفة مبارك

تأتي هذه المفاوضات في إطار جهود النادي لدعم صفوف فريق الكرة الأول بعدد من العناصر

قالت تقارير صحفية إماراتية أن مدافع فريق النصر لكرة القدم، خليفة مبارك، بات قريباً من الانتقال إلى نادي العين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "الإمارات اليوم" قالت أن الصفقة أصبحت قريبة بعد أن وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى مرحلة متقدمة، في انتظار بعض التفاصيل للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب للعين في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات، وينتظر أن يعلن النادي عن توقيع العقد رسمياً مع اللاعب في غضون الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المفاوضات في إطار جهود النادي لدعم صفوف فريق الكرة الأول بعدد من العناصر في مراكز مختلفة من اللاعبين المواطنين والأجانب.

وتؤكد التقارير أن لاعبين أجانب تحت مجهر العين، وسيتم اختيار أحدهم لضمه خلال الميركاتو الشتوي، ليكون بديلاً للجزائري عبد الرحمن مزيان، الذي رحل لنادي الترجي التونسي.

ويبلغ خليفة مبارك من العمر 25 عاماً ويلعب في مركز الدفاع، وشارك مع فريقه هذا الموسم في 12 مباراة بمسابقة دوري الخليج العربي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

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كما شارك مع منتخب الإمارات في 4 مباريات بكأس آسيا 2019 قبل أن يتعرض للإصابة، ليغيب بعدها عن الملاعب لفترة طويلة قبل أن يعود مؤخرًا.