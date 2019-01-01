مهاجم العين: كنا نلعب كرة قدم أفضل قبل إيفان ليكو

العين نجح بالفوز والتأهل لدور الـ8 من كأس رئيس الدولة الإماراتي

أبدى مهند سالم العنزي مهاجم العين سعادته الكبيرة بالفوز على دبا الحصن والتأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، مؤكدًا أنها محاولة من جانب اللاعبين لمصالحة جماهير الفريق الغاضبة والمستاءة من النتائج السلبية في دوري الخليج العربي الإماراتي.

العين حل ضيفًا على دبا الحصين في استاد آل مكتوم في دبي وقد هزمه بهدفين دون رد أحرزهما جمال معروف وكايو كانيو في الشوط الأول ليضمن تواجده في دور الـ8.

فيديو | شاهد ثلاثية الشارقة ضد النصر في الدوري الإماراتي

اللاعب تحدث لقناة أبو ظبي الرياضية مبديًا أمله في استمرار تلك النتائج الإيجابية خلال مواجهة الوحدة القادمة الصعبة في الدوري الإماراتي.

مضيفًا "الحمد لله على الفوز، هو بمثابة عربون مصالحة للجماهير، نشكرهم على تواجدهم ونعذر من لم يحضر اليوم، نتمنى تواجد الجميع المباريات القادمة، فقد بدأ العين يستعيد مستواه ويقدم كرة قدم جيدة".

أضاف "مباريات الكأس لا تعترف بالأداء بل بالنتائج والفوز فقط، كان علينا محاولة الفوز فقط والتأهل للدور القادم، تراجع الأداء قليلًا في الشوط الثاني لكننا حققنا الأهم وهو الانتصار. المكاسب كبيرة من مباراة اليوم".

مهند سالم أكد أن تلك المباراة تُعد "بروفة" جيدة لمواجهة الوحدة في الجولة القادمة، مبديًا أمله في استعادة اللاعبين المصابين الذين غابوا عن العين في المباريات الأخيرة مما أثر على نتائجه.

وأتم قائلًا عن المدرب السابق المُقال إيفان ليكو "نشكر المدرب على ما قدمه للفريق خلال المرحلة التي تواجد بها، لكن ما أقوله أن العين يُحب لعب كرة القدم الجميلة والهجومية، العين ليس معتادًا على اللعب بثلاثة لاعبين في الخلف بل دومًا نلعب بأربعة، رأيتم كرة القدم الجيدة الجميلة المعتمدة على التمريرات الأرضية والقصيرة خلال كأس العالم للأندية والدوري والكأس سابقًا، أعتقد أننا كنا نلعب كرة قدم أفضل مما فعلنا هذا الموسم".