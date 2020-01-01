بيدرو إيمانويل: لا أعذار لتبرير خسارة العين أمام سباهان في دوري أبطال آسيا

خسارة صادمة للعين على ملعبه في دوري أبطال آسيا

رفض بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين الحديث عن أية أعذار لتبرير الخسارة القاسية أمام سباهان في دوري أبطال آسيا، ومنها الجهد الكبير الذي بذله الفريق أمام الشارقة في آخر مباريات الدوري الإماراتي.

الفريق صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي بفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي في الصدارة خسر مباراته الأولى في دور المجموعات من دوري الأبطال الآسيوي بأربعة أهداف دون مقابل على ملعبه هزاع بن زايد.

المزيد من الفرق

سقوط صادم للعين على ملعبه أمام سباهان في دوري أبطال آسيا

المدرب البرتغالي أكد أن فريقه لم يكن جيدًا وأنه سيعمل على تحسين قدرات اللاعبين وكذلك الاستعداد جيدًا لمواجهة اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي، مضيفًا "حظًا جيدًا لنا خلال المواجهات القادمة، إذ لم نظهر بالصورة المطلوبة لتحقيق أهدافنا في المباراة، ويتوجب علينا العمل بطريقة مختلفة، والواقع يؤكد أن المباراة كشفت لنا مدى أهمية العمل على رفع معدل أداء لاعبي الفريق".

أضاف "قبل انطلاقة المباراة ذكرت للاعبين ضرورة الالتزام بالتوازن على مستوى جميع الخطوط والسيطرة على مجريات اللعب وعدم تفويت الفرص التي تتسنى لنا أمام مرمى المنافس، لأننا نعرف أن سباهان يمتلك السرعة في التحول الهجومي، وعندما سنحت لنا الفرصة للتسجيل لم نتمكن من ترجمتها لأهداف على عكس الفريق الضيف، وعندما تصل إلى الدقيقة 53 من عمر المباراة وتجد نفسك متأخرًا بثلاثة أهداف دون رد فمن الصعب جدًا السيطرة على الوضع ونهنئ سباهان على الفوز وغدًا سنتأهب لمواجهة كلباء".

إيمانويل سُئل عن أسباب الخسارة الثقيلة وإن كان بينها الغيابات في الوسط والجهد الكبير أمام الشارقة، فأجاب حسبما نقل الموقع الرسمي للعين "لم نكن جيدين في مستهل مشوارنا بدوري أبطال آسيا لذلك خسرنا النقاط الثلاث ولن نبحث عن الأعذار لتبرير الهزيمة، وسنعمل للتحضير بصورة أفضل لمباراتنا الآسيوية المقبلة وندرك بأن جمهورنا يشعرون بالخيبة وأثق في مساعدتهم الفريق لتجاوز نتيجة مباراة اليوم".

"بعد المباراة دائمًا ما تكون الآراء عديدة في أسباب الفوز والخسارة ولكن عملي كمدرب هو تجهيز فريقي للمرحلة المقبلة والتشكيلة التي دفعت بها في مواجهة الليلة كانت الأفضل من وجهة نظري الشخصية".