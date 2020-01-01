شيوتاني: الاعتذار لجمهور العين لن يكون بالكلام

لاعب العين يُعلق على الخسارة القاسية في دوري أبطال آسيا

أكد تسوكاسا شيوتاني نجم فريق العين على أهمية مباراة الفريق القادمة أمام اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم على ملعب نادي اتحاد كلباء.

العين يستعد لمواجهة اتحاد كلباء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وسيمنحه الفوز بها فرصة التقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب وتقليص الفجوة مع شباب الأهلي في الصدارة إلى 5 نقاط فقط.

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اللاعب الياباني تحدث عن اللقاء قائلًا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للعين "المهمة لن تكون سهلة، وندرك أننا مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا وأن نتعامل بالتركيز العالي منذ انطلاقة المواجهة وحتى صافرة النهاية حتى نتمكن من العودة بالنقاط الثلاث".

وحول لعبه في قلب الدفاع، قال شيوتاني "أشعر بأن المركز الذي يختاره المدرب لي مناسبًا جدًا، وجاهز شخصيًا للدفاع عن شعار النادي في أي مركز يراه المدرب مناسبًا لخدمة أسلوبه على الأرض، وأنا مرتاح جدًأ تحت قيادة بيدرو إيمانويل".

وأتم اللاعب حديثه بالقول عن الخسارة القاسية في دوري أبطال آسيا أمام سباهان الإيراني يوم أمس الثلاثاء " يوم أمس عشنا لحظات سيئة والإعتذار للجماهير من خلال اختيار الكلمات لا يكفي، ولكن نتمنى أن يثقون في أننا سنكون الأفضل في المواجهة القادمة، خسرنا مباراة واحدة وتبقت لنا خمس مواجهات في الآسيوية ولازلنا ننافس على لقب بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة ونأمل في دعم ومساندة جماهيرنا بكل تأكيد".

يُشار لأن العين يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري الإماراتي حاليًا برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن الجزيرة في الوصافة و8 نقاط عن شباب الأهلي في الصدارة.