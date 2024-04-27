"العين أصابت العريس ورونالدو يفزع الجماهير".. النصر في وضع حرج قبل كأس الملك

مواجهة جديدة بين النصر والخليج في كأس الملك..

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تلقى فريق الكرة بنادي النصر، صدمة جديدة قبل المواجهة المقبلة أمام الخليج، في صدام الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وانتزع النصر فوزًا صعبًا على الخليج، بنتيجة (1-0)، في لقاء الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة 29 من دوري روشن السعودي، فيما يتجدد اللقاء على ملعب الأول بارك، مساء الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الملك.

وأثار كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رعب الجماهير في الدقيقة 24، بعد سقوطه فجأة فوق أرض الملعب، بعد ثبوت ساقه اليسرى، إلا أنه قرر مواصلة اللعب، فيما تعرض عبد الرحمن غريب، جناح الفريق، لإصابة قوية في العضلة الخلفية، ليجبر المدرب المساعد فيتور سيفرينو، على إجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 38، بمشاركة عبد العزيز العليوة بديلًا له.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، عن طبيعة إصابة رونالدو، في رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "تعرض نجم النصر كريستيانو لالتواء خفيف في الكاحل الأيسر في الشوط الأول وتألم بسببه، ولكن أكمل المباراة، غالبًا الطاقم الطبي سيجري فحص احتياطي في عيادة النادي وعلاج الألم لو يشعر فيه اللاعب بعد المباراة".

وتحدث الشهراني عن إصابة غريب، الذي يشارك مع النصر بعد أيام من حفل زفافه، قائلًا "إصابة عبد الرحمن غريب في العضلة الخلفية بعد انطلاقة شعر بعدها مباشرة بوخر في العضلة. معلومة سيئة، غريب سبق وتعرض لإصابة في العضلة هالموسم. في حال تأكد الفحص بأنها تمزق؛ من الدرجة الأولى (10-14 يوم)، والدرجة الثانية (4-6 أسابيع)".

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ورفع النصر رصيده إلى 71 نقطة، ليحافظ على موقعه في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، ويحسم تأهله رسميًا إلى دوري النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة، في المركز الحادي عشر.

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