رسالة خاصة من لابا كودجو لجماهير العين قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا

نجم العين يتحدث عن المباراة القادمة في دوري أبطال آسيا

وجه لابا كودجو مهاجم العين رسالة خاصة لجماهير الفريق حثهم خلالها على الحضور ودعمهم وتشجيعهم ضد النصر السعودي في ثاني مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

العين خسر مباراته الأولى على ملعبه هزاع بن زايد أمام سباهان الإيراني بأربعة أهداف دون رد، لكنه عوض تلك الخسارة القاسية بالفوز 4-1 على اتحاد كلباء في مباراة مؤجلة من دوري الخليج العربي الإماراتي، مما جعله يتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب ويُقلص الفجوة مع شباب الأهلي في الصدارة إلى 5 نقاط فقط.

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المهاجم التوجولي الذي يتقدم صدارة هدافي الدوري الإماراتي أكد أن المهمة الآسيوية أمام النصر لن تكون سهلة أبدًا، خاصة مع حجم المنافس وقدراته الكبيرة ولاعبيه المميزين، لكنه وعد الجمهور العيناوي ببذل قصارى جهدهم لتحقيق النتيجة المطلوبة وإسعادهم.

مضيفًا "المهمة يوم غدٍ أمام النصر لن تكون سهلة، والمنافس أحد أكبر الأندية السعودية والعين هو أحد أبرز أندية الإمارات، ما يؤكد أن المباراة ستحتشد بعوامل التحدي والندية كونها قمة حقيقية، وعلينا أن نظهر قوتنا وننهض من جديد بعد الخسارة الأولى".

أضاف "نحن فريق قوي، خاصة حين نلعب كفريق واحد، لدينا مدرب قدير ونتطلع إلى تنفيذ توجيهاته وخططه الفنية بالصورة المطلوبة، نواجه حاليًا ضغط المباريات ولن نبحث عن الأعذار وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل تحقيق هدفنا وإسعاد جماهيرنا".

أضاف "أتطلع أن تحتشد مدرجات إستاد هزاع بن زايد بالجماهير العيناوية لمساندة فريقنا الذي نحب، حتى نتمكن من تحقيق الفوز، ومن المهم جدًا حضورهم وتواجدهم وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا حتى يخرجوا من الملعب وهم سعداء بالنتيجة الإيجابية".

يُشار لأن العين يحتل المركز الأخير في مجموعته في دوري أبطال آسيا دون أي نقاط، ويتصدر سباهان المجموعة فيما يتواجد النصر والسد القطري خلفه بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما في الجولة الأولى 2-2 في الرياض.