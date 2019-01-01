العين ينفي رغبته التعاقد مع فيتوريا مدرب النصر السعودي

هناك مرشحون آخرون لخلافة إيفان ليكو

نفى نادي العين الإماراتي رغبته في التعاقد مع روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي خلفًا للمقال إيفان ليكو.

العين كان أعلن فسخ عقده مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو بالتراضي في أعقاب الخسارة أمام الظفرة ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي .

مهاجم العين: كنا نلعب كرة قدم أفضل قبل إيفان ليكو

وأعلن مجلس إدارة النادي إعفاء المدرب الكرواتي وجهازه الفني من مهمته في قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول، وتكليف العراقي غازي فهد، مدرب الفريق الرديف "فريق تحت 21 سنة" بتولي مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن تواصل النادي الإماراتي مع فيتوريا للتعاقد معه استغلالًا لعدم تجديد عقده مع النصر، إلا أن سلطان راشد نفى هذا الأمر.

إذ قال مشرف فريق العين الأول لكرة القدم لصحيفة الرياضية أن فيتوريا ليس ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق خلفًا لليكو، وكذلك جميع مدربي الفرق الناشطة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

مضيفًا " لدينا ملفات كثيرة وأسماء مدربين نعمل على اختيار الأفضل منهم، وفي الأيام القليلة المقبلة سنعلن اسم المدرب الجديد".

يُذكر أن العين يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 18 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الشارقة في الصدارة، وقد تمكن الفريق من تجاوز دبا الحصن في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي بهدفين دون رد في أول مباراة يقودها العراقي غازي فهد.