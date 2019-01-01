مدرب العين: لا أعذار للخسارة أمام الظفرة، سنعمل على تصويب الأخطاء

المدير الفني للعين يتحدث بعد الخسارة أمام الظفرة

رفض إيفان ليكو المدير الفني للعين تقديم أي أعذار للخسارة أمام الظفرة مساء اليوم الخميس ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

العين كان قد أوقف سلسلة تعادلاته في الجولة الماضية بالفوز على عجمان خارج ملعبه 4-1، لكنه عاد للنتائج السلبية بالسقوط على ملعبه هزاع بن زايد أمام ضيفه عجمان بهدفين مقابل هدف واحد.

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إيفان ليكو تحدث عقب المباراة مؤكدًا أن الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق خاصة من ناحية الإصابات وغياب أبرز نجومه عن المباراة ليست عذرًا لتلك الخسارة.

مضيفًا " لم نكن في يومنا، إذ خسرنا قبل بداية المواجهة جهود لابا كودجو الذي كان قد تعرض لكدمة في مواجهة عجمان، ومزيان الذي تعرض لإصابة في الحصة الأخيرة ودفعنا بعلي عيد أحد الوجوه الشابة في مباراة اليوم، سنقوم بتحليل أداء الفريق لإيجاد الحلول التي تعزز من وضعنا في الاستحقاقات القادمة".

وحول حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري، قال المدرب الكرواتي "في حالة فوز الشارقة سيتسع الفارق بكل تأكيد، بيد أن كل شيء وراد في كرة القدم، وفي يناير من الممكن أن نعود بقوة للمنافسة من على اللقب من جديد".

وردًا على سؤال حول تأثير الأخطاء الدفاعية على الخسارة، قال ليكو حسبما نقل موقع العين الرسمي " ضغط المباريات يؤثر على الأداء بالتأكيد ولكننا لا يمكن أن نجعله عذرًا لأن الأمر يقع علينا ومنافسينا، أما وضع الإصابات أعتقد أن القائمة تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين ومقارنة بالمصابين في اعتقادي أن العدد قليل، ولابا كودجو ويحيى نادر تعرضا لكدمات وهو أمر وارد في كرة القدم ولكن برمان وبندر عانيا من إصابتين في عضلة القدم ولا أريد أن القي باللائمة على تدريباتهما في المنتخب خلال الفترة الماضية لأن إصابتيهما ناتجة عن مشاركتهما مع المنتخب مؤخرًا".

وأتم ليكو تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يفوز معًا ويخسر معًا رافضًا تحميل خط الدفاع مسؤولية الخسارة أمام الظفرة، كما وعد بتحليل الأداء لحل مشاكل الفريق ومحاولة تفادي الأخطاء في المباريات القادمة.