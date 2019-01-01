مدرب العين يُحذر من قوة الظفرة الهجومية

المدير الفني للعين يتحدث قبل مواجهة الظفرة

حذر إيفان ليكو المدير الفني للعين لاعبيه من قوة الظفرة الهجومية وخطورة الثلاثي الأمامي لديهم، ذلك خلال تصريحاته الصحفية قبل مباراة الفريقين مساء غدٍ الخميس ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

العين كان قد أوقف سلسلة تعادلاته في الجولة الماضية بالفوز على عجمان خارج ملعبه 4-1، ويتواجد الفريق في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الشارقة في الصدارة.

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إيفان ليكو أشاد بهجوم الظفرة قبل مواجهته، مضيفًا للموقع الرسمي لناديه " سنواجه فريقًا قويًا على المستوى الهجومي، لديهم خط هجوم قوي به 3 لاعبيه قادرين على تسجيل الأهداف وحسم المباريات في إي لحظة".

"الواقع يقول إنه يجب علينا أن نكون الطرف الأفضل في المباراة حتى نحقق الفوز فيها. الهدف واضح تمامًا وهو المحافظة على الأداء الجيد الذي ظللنا نقدمه بجانب الاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد عودتنا للطريق الصحيح في الجولة الماضية عقب فوزنا خارج الأرض أمام فريق عجمان 4-1".

المدرب الكرواتي طلب من جماهير العين مواصلة دعم اللاعبين خلال المباريات القادمة، مشددًا على حاجة الفريق للجانب المعنوي في تلك الفترة المضغوطة بالمباريات.

وحول الانتقادات التي تعرض لها عقب تراجع نتائج الفريق، قال ليكو " بالنسبة لي أنا مشغول بأداء فريقي فقط، دائمًا أنظر إلى تحقيق النتائج، أنا هو نفس المدرب الذي فاز على الشارقة في كأس الخليج العربي وتعادل أمام النصر 2-2 وفاز على عجمان، أنا أقوم بعملي هنا".

"المهم دومًا هو تحقيق الانتصارات، نحن في فريق العين نفوز معًا ونخسر معًا، الأساس هو اللاعبين، بالنسبة لي فإن دوري هو مساعدة اللاعبين للقيام بأفضل أداء ممكن، أود أن أشكر الجماهير على الدعم الذي تقدمه للاعبين وكذلك مجلس الإدارة".

ليكو أتم حديثه بالقول عن وضع لاعبيه المصابين "سنفتقد جهود محمد خلفان حتى نهاية الموسم للإصابة، ريان يسلم كذلك لم يلعب أي مباراة منذ بداية الموسم، ومن الجيد أننا استعدنا خدمات اللاعب عبد الرحمن مزيان، هو لاعب مهم في تشكيلة الفريق وننتظر منه الكثير".

"محمد شاكر بدأ أيضًا في العود التدريجية، أما بالنسبة لبندر الأحبابي فسنرى خلال الأيام القادمة ماذا يمكن أن يحدث معه، عمومًا نحن نتمنى استعادة خدمات كل اللاعبين في الفترة الحالية".