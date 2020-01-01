صحيفة | لجنة المسابقات تقترح خيارين لنهائي كأس رئيس الدولة

مصير المباراة معلق حتى الآن

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم اجتماعًا عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء ، وقد كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن توصية اللجنة بخصوص المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة التي ستجمع العين مع الظفرة.

العين تغلب على الشارقة 3-2 في نصف النهائي، فيما تفوق الظفرة على بني ياس بهدف دون رد سُجل في الشوط الإضافي الأول عقب نهاية الوقت الأصلي لمباراة ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالتعادل السلبي.

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وكان من المفترض أن تُلعب المباراة النهائية خلال مارس الجاري لكن إيقاف النشاط الرياضي في الإمارات بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حال دون ذلك.

ويُحيط الغموض بمصير دوري الخليج العربي الإماراتي حاليًا، إذ يُعلق مصيره بين الاستكمال والإلغاء حسب الأوضاع في البلاد ومدى انحسار أو انتشار فيروس كورونا الذي وُلد في الصين وانتشر في مختلف دول العالم.