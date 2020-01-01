فرناندو توريس يحرم العين من لابا كودجو أمام الشارقة

هداف الفريق لن يلعب نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إيقاف لابا كودجو مهاجم العين مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 2000 درهم إماراتي، نتيجة تكرار خطأ الكشف عن قميص يحمل صورًا وشعارات خاصة.

المهاجم التوجولي كان قد احتفل بهدفه خلال مباراة العين والفجيرة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي بإظهار قميص يحمل صورة المهاجم الإسباني فرناندو توريس الذي يعتبره كودجو قدوته ومثله الأعلى في كرة القدم.

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وجاءت عقوبة الإيقاف بحق المهاجم صاحب الـ28 عامًا بعد تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية، حيث كان قد عُوقب في بداية الموسم بعد كشفه عن قميص يحمل صورة والده المتوفي.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة والمتحدث الرسمي باسمها قوله أن عقاب كودجو كان بناءً على تقرير حكم المباراة وبعد مشاهدة الواقعة من خلال شريط المباراة، موضحًا أنها المرة الثانية التي يقوم بها اللاعب بهذا التصرف بعد قيامه سابقًا برفع قميصًا عليه صور وعبارات.

إيقاف كودجو يعني غيابه عن مواجهة العين أمام الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي.