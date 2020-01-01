بندر الأحبابي يكشف سر انخفاض وزنه وتألقه هذا الموسم مع العين

نجم التمريرات الحاسمة في العين يتحدث عن موسمه

يعيش بندر الأحبابي موسمًا رائعًا مع العين في دوري الخليج العربي، ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة برصيد 11 تمريرة حاسمة من 15 مباراة.

الجناح الإماراتي تحدث مع صحيفة البيان الإماراتية مؤكدًا أن ضغط المباريات واللعب كل 3-4 أيام هو السر خلف انخفاض وزنه الواضح مؤخرًا، موضحًا أنه يُحافظ جيدًا على صحته وحالته البدنية باتباع جدول غذائي صارم تحت إشراف مجموعة من الأخصائيين في النادي.

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مضيفًا حول الأمر "فقدان الوزن مع ضغط المباريات واللعب كل يومين أو ثلاثة يُعد طبيعيًا، لأن اللعب يستنزف منا طاقة وجهد كبير مما يؤدي لخسارة الوزن، كما أن استعادة هذا الوزن سريعًا صعب".

"أحرص على اتباع جدول غذائي منظم للحفاظ على حالتي الصحية والبدنية، ولدينا في النادي طاقم متخصص يتعامل مع اللاعبين بحرفية عالية لتعويض النقص في الفيتامينات وكل ما يحتاجه الجسم من أجل تقديم الجهد المطلوب في الملعب".

صاحب الـ29 عامًا أكد أن روح العمل الجماعي في العين هي السر الأهم خلف تألقه هذا الموسم، موضحًا أنه دون زملائه لن يكون قادرًا على تقديم هذا الأداء القوي.

واكد اللاعب الإماراتي أن العين يهدف للفوز بجميع مبارياته والمنافسة على لقب الدوري مهما كانت الظروف والأحوال، مطالبًا الجميع بالتكاتف في المرحلة القادمة الصعبة للجميع.