العين يضرب موعدًا مع الأهلي المصري بسداسية بطلها سفيان رحيمي “المرفوض”!

مواجهة مرتقبة بين العملاقين العربيين

نجح العين في إقصاء أوكلاند سيتي من الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات بعد الفوز عليه 6-2 في استاد هزاع بن زايد بالإمارات، ليضرب موعدًا مع الأهلي المصري في قمة منتظرة.

العين سيطر على مجريات الشوط الأول تمامًا ونجح في إنهائه متقدمًا 3-1، حيث سجل له كادوسو وسيكو بابا وبالاسيوس، فيما سجل جيرسون لاجوس للضيف النيوزلندي.

وفيما ظن الجميع أن المباراة حُسمت، فاجأهم أوكلاند بإحراز الهدف الثاني بواسطة ماير بيفان ليشتعل اللقاء قبل أن يُخمده النجم سفيان رحيمي بالهدف الرابع للعين بعد دخوله أرض الملعب بدقائق بسيطة، وبعدها سجل كاكو الهدف الخامس وعاد النجم المغربي ليختتم مهرجان الأهداف بالهدف السادس.

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العين سيُواجه الأهلي المصري في مباراة الدور الثاني يوم 29 أكتوبر القادم في القاهرة، ليلعب الفائز مع المتأهل بين باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، حيث سيصل الفائز إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي قد نفى تمامًا الأخبار المتداولة منذ العام الماضي برفض المدرب السابق للفريق، بيتسو موسيماني، التعاقد مع رحيمي خلال تواجده في الرجاء المغربي، مفضلًا عليه لويس ميكيسوني.

عبد الحفيظ أشار خلال تصريحاته لقناة "MBC مصر" إلى أن المدرب الجنوب إفريقي لم يرفض رحيمي أبدًا، مضيفًا "شهادة لله، موسيماني لم يرفض رحيمي لكننا اتجهنا إلى ميكيسوني بعد أن حسم العين ضم رحيمي من الرجاء مقابل 4.5 ملايين دولار".