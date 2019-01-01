العين الإماراتي يُهنئ النصر على لقب الدوري السعودي

النصر حسم لقب الدوري للموسم الحالي عقب التغلب على نادي الباطن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه نادي العين الإماراتي التهنئة إلى نادي النصر السعودي عقب تتويج الأخير بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي 2018\2019.

النصر حسم لقب الدوري للموسم الحالي عقب التغلب على نادي الباطن بصعوبة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

روي فيتوريا.. أول مدرب برتغالي يفوز بالدوري السعودي 👏 pic.twitter.com/840SlYFgoP — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 17, 2019

الحساب الرسمي لنادي العين غرد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "نهنئ إدارة ولاعبي وجماهير نادي النصر بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2018-2019".

وأنهى العالمي الموسم الحالي برصيد 70 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

نهنئ إدارة ولاعبي وجماهير نادي النصر بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للموسم 2018-2019 #نادي_العين @AlNassrFC pic.twitter.com/2x4Mv3Wodg — FC (@alainfcae) May 16, 2019

يُذكر أن نادي العين الإماراتي قد فشل في الحصول على لقب دوري الخليج العربي بعدما حسمه نادي الشارقة لصالحه قبل الجولة الأخيرة من البطولة.