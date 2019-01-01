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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

العين الإماراتي يُهنئ النصر على لقب الدوري السعودي

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النصر
النصر حسم لقب الدوري للموسم الحالي عقب التغلب على نادي الباطن
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وجه نادي العين الإماراتي التهنئة إلى نادي النصر السعودي عقب تتويج الأخير بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي 2018\2019.

النصر حسم لقب الدوري للموسم الحالي عقب التغلب على نادي الباطن بصعوبة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الحساب الرسمي لنادي العين غرد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "نهنئ إدارة ولاعبي وجماهير نادي النصر بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2018-2019".

وأنهى العالمي الموسم الحالي برصيد 70 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

يُذكر أن نادي العين الإماراتي قد فشل في الحصول على لقب دوري الخليج العربي بعدما حسمه نادي الشارقة لصالحه قبل الجولة الأخيرة من البطولة.

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