العين الإماراتي يضع كارلوس إدواردو ضمن خياراته

إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الهلالي خلال الصيف المُقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إماراتية دخول اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي، ضمن الخيارات المتاحة لإدارة نادي العين الإماراتي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المُقبل.

صحيفة "الإمارات اليوم" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب البرازيلي مطروح على اللجنة الفنية في النادي ليكون أحد الخيارات الأساسية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير سعودية كانت قد تحدثت عن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الهلالي خلال الصيف المُقبل لرغبته في خوض تجربة جديدة.

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🏅 إيجور كورونادو - @SharjahFC

🏅 سباستيان تيجالي - @AlWahdaFCC

🏅 ويلتون سوارس - @SharjahFC pic.twitter.com/0IJmqEpPHR — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 11, 2019

ويأتي ارتباط العين بالتفاوض مع إدواردو عقب ما تم تداوله الأسبوع الماضي بشأن رغبة إدارة النادي الإماراتي في التعاقد مع سالم الدوسري.

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يُذكر أن اللاعب البرازيلي كان قد انضم إلى صفوف الهلال منذ يوليو 2015، وحقق إنجازات عدة مع الزعيم أبرزها كأس السوبر السعودي مرتين والدوري السعودي مرتين وكأس الملك وكأس ولي العهد مرة واحدة.