العين الإماراتي يرفع عرضه للتعاقد مع الكاميروني تاوامبا

قرروا رفع العرض الذي تم تقديمه الأسابيع الماضية لإدارة سكري القصيم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن معاودة مسؤولي نادي العين فتح باب المفاوضات مع نادي التعاون السعودي للتعاقد مع اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا.

التقارير الإماراتي أشارت إلى أن مسؤولي العين قرروا رفع العرض الذي تم تقديمه الأسابيع الماضية لإدارة سكري القصيم.

العين بحسب التقارير كان قد عرض 5 ملايين دولار للحصول على خدمات المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا، ولكن إدارة التعاون لم توافق على رحيله.

عبد الله بترجي لـ @ariyadhiah : لا توجد رواتب متأخرة لدجانيني، وكيل أعمال اللاعب قد يرغب في المتاجرة أو في أمور أخرى. pic.twitter.com/K0BFjWaYcw — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 1, 2019

التقارير أشارت إلى أن عرض نادي العين الجديد سيكون الأخير من أجل اللاعب أما التعاقد معه أو صرف النظر بشكل نهائي.

ويرتبط المهاجم صاحب ال29 عاما بعقد مع التعاون حتى نهاية موسم 2020، وينتظر الموافقة من قبل إدارة الفريق لرحيله عن النادي.

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تاوامبا قدم موسمًا مميزًا مع النادي القصيمي حيث سجل 21 ‪‪ هدفًا حل بهم وصيفًا لترتيب هدافي الدوري السعودي خلف المغربي حمدالله.