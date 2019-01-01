العين يفتح الباب أمام استمرار المدرب "المؤقت" سوبيتش لنهاية الموسم

المدرب قد يتحول من مؤقت إلى دائم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم والمشرف على الفريق الأول والرديف أن هناك فرصة جيدة لاستمرار المدرب الحالي زيليكو سوبيتش حتى نهاية الموسم.

وأكد حماد أن هوية المدرب الجديد للفريق لم تُحسم بعد خاصة في ظل وجود العديد من الأسماء المتاحة، مشيرًا لنجاح المدرسة الكرواتية مع العين ومستبعدًا خيار فلادان ميلويفيتش.

مضيفًا "تم ربط العين بأكثر من اسم في الفترة الماضية، عمومًا بالنسبة لنا هي ليست المرة الأولى التي يتولى فيها مدرب الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة ويتولى بعدها المهام بصورة رسمية، لذلك فإن استمرار المدرب زيليكو لنهاية الموسم يبقى أمرًا واردًا بكل تأكيد".

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"هنالك أكثر من اسم مطروح على الطاولة ولكن الأمور لم تُحسم بعد، ومن خلال ما شاهدناه مع المدربين من كرواتيا فأعتقد أنهم هم الأفضل للفريق لأنهم أثبتوا نجاحًا في السنوات الماضية، وهذا ما قد يحصر خياراتنا في المدربين الكرواتيين".

وأشاد حماد بأداء الفريق وانتصاره الثمين على الوحدة في الكلاسيكو، مضيفًا "بالتأكيد الفريق قدم ما يستحق عليه الفوز بنقاط المباراة كاملة، الفوز يمنحنا ثقة كبيرة يجب أن نستغلها من أجل العودة لطريق الانتصارات حتى نهاية الموسم من أجل الاحتفاظ باللقب، خصوصًا أن منافسنا فريق الشارقة المتصدر سيخوض صدامات مع أندية على غرار الجزيرة والوحدة وشباب الأهلي".