العويس يشيد بقرار رينارد في معسكر الدمام

ما هو القرار الذي أعجب العويس في معسكر الدمام؟

مصعب صلاح فيسبوك تويتر

أشاد حارس مرمى المنتخب السعودي، محمد العويس، بقرار الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب ، بمنع اللاعبين من استخدام الهواتف، في معسكر الأخضر المقام حاليًا في الدمام.

وكان رينارد قد تولى تدريب منتخب السعودية مؤخرًا عقب رحيله عن المغرب بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وقال حارس الأهلي في تصريحات صحفية: "قرار رينارد رائعًا لأنّه جعلنا نتواصل بصورة أفضل مع بعضنا البعض وخاصة وأنّ هناك عناصر جديدة في المنتخب".

وتابع: "فخور بالأسماء التي انضمت لنا وأرى أنّ لدينا القدرة على تكوين فريق قوي يستطيع المنافسة في البطولات الكبرى".

صاحب الـ 27 عامًا اختتم تصريحاته بقوله: "تعاملنا من قبل مع أكثر من مدرسة تدريبية سواء في أوروبا أو أمريكا الجنوبية ومتحمس للغاية لبدء العمل مع رينارد".

ويواجه منتخب السعودية نظيره المالي وديًا قبل لقاء اليمن ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر، والمقرر للمباراة يوم الثلاثاء القادم.

ويرغب رينارد لتحقيق انطلاقة قوية مع الأخضر السعودي بعد الإخفاق مع أسود الأطلس في بطولة الأمم الإفريقية والخروج من دور الـ16.