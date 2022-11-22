العويس رجل مباراة السعودية والأرجنتين

حارس المرمى لعب مباراة رائعة مع المنتخب السعودي أمام الأرجنتين

لعب محمد العويس حارس مرمى السعودية مباراة رائعة أمام الأرجنتين وساهم بتصدياته المذهلة في انتصار الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم قطر 2022.

الشوط الأول من اللقاء انتهى بتقدم المنتخب الأمريكي الجنوبي بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء لكن الأخضر قام بريمونتادا مذهلة في بداية الشوط الثاني وبهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

جهد حارس مرمى الهلال تُوج رسميًا باختياره رجل المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة وشهدت الريمونتادا التاريخية للأخضر.

فوز الأخضر وضعه على صدارة المجموعة السادسة بـ3 نقاط في انتظار مواجهة بولندا مع المكسيك.

المنتخب السعودي سيواجه بولندا في الجولة القادمة ومن ثم سيكون ختام دور المجموعات أمام المكسيك.