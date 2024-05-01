العودة من حيث أتى.. وجهة كلوب المحتملة بعد ليفربول!

المدرب الألماني يريد قسطًا من الراحة

يدرس بوروسيا دورتموند فكرة إعادة مدربه الأسبق يورجن كلوب إلى صفوفه في عام 2025، بعد أن يكون قد أخذ "قسط الراحة" الذي تحدث الألماني عنه.

وكان كلوب قد صرح بأنه سيترك ليفربول بنهاية الموسم، لأن "طاقته قد نفدت" على حد تعبيره، وحينها أشار إلى أنه لا يعتقد أنه سيمارس المهنة ذاتها مرات عديدة أخرى.

صحيفة "إندبندنت" أشارت إلى أن كلوب على طاولة دورتموند لإعادته إلى الفريق في 2025، خلفا لإدين تيرزيتش الذي سيستمر الموسم المقبل على الأرجح.

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من الأرجح أن يكون دور كلوب هو تدريب الفريق، لكن قد يكون هناك خيار لرئاسته الإدارة الرياضية لملف كرة القدم لدى أسود الفيستفاليا.

يذكر أن كلوب كان قد درب دورتموند لمدة أعوام بين عامي وقادهم للحصول على لقب الدوري الألماني والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحط الرحال في ليفربول.