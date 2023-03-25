صديق النجم الأرجنتيني يرى أن عودته لبرشلونة هامة له.

أكد البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق على سعادته لتحقيق ميسي حلمه بالفوز بكأس العالم أخيرًا بعد كل تلك السنوات.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، بعد حصول رونالدينيو على جائزة "أسطورة ماركا"، وأكد خلالها أن عودة ميسي لبرشلونة ستكون أمرًا يسعده.

وقال رونالدينيو: "أنا صديق لميسي، وسعيد للغاية من أجله، أنا ممتن لرؤية أصدقائي يحققون أحلامهم، هذا يجعلني سعيدًا".

وأضاف: "بالنسبة لي ميسي هو الأفضل وأحب رؤيته سعيدًا، لا أهتم أين يكون لكن بعد كل ذلك التاريخ مع برشلونة سيكون من الرائع أن ينهي مسيرته هناك".

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري ورحيله سيكون مجانيًا لو لم يجدد.