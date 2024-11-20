العودة تقترب.. بيان رسمي من برشلونة حول موعد اللعب في "كامب نو"

أنباء جيدة لمشجعي البلوجرانا

بدأ العد التنازلي لعودة جماهير برشلونة إلى ملعب الفريق التاريخي "كامب نو" بعد فترة من الإصلاحات يستعد بعدها النادي الكتالوني لتدشين الانطلاقة في الملعب الجديد.

برشلونة أعلن في بيان رسمي أن مباراتي ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا في الدوري الإسباني ستقامان بشكل اعتيادي في ملعب "مونتجويك" ما يفتح الباب لأن تكون مباراة رايو فاييكانو المقرر لها أحد يومي 15-16 فبراير 2025 الأولى على ملعب "كامب نو" بعد العودة.

من ناحية المباريات الأوروبية، فإن بين المباراتين المذكورتين ستكون مباراة أتالانتا في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام حتمًا على ملعب "مونتجويك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما أخطر برشلونة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الفريق إذا لم يتأهل بشكل مباشر إلى المرحلة الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، واضطر لخوض مباراتي الملحق التكميلي لدور الـ 16، فسوف يخوضهما على ملعب "كامب نو".

بذلك تأكد استمرار مشاركة برشلونة على ملعب "مونتجويك" في 7 مباريات تالية، 5 منها في الدوري الإسباني وهي مباريات "لاس بالماس - ليجانيس - أتلتيكو مدريد - فالنسيا - ديبورتيفو ألافيس" ومباراتين في دوري أبطال أوروبا وهما مباراتا "بريست وأتالانتا".