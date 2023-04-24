العودة تقترب .. الأهلي يضرب الساحل بثلاثية

حقق الأهلي فوزًا مهمًا أمام الساحل بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ29 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.
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قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط، افتتح هيثم عسيري التهديف بعدما ارتدت الكرة من حارس الساحل، الذي تألق أمام تسديدة صاروخية من وسط الملعب، لكن عسيري تابع تصديه ورد الكرة في الشباك بنجاح.
وبعد مرور ساعة من عمر المباراة، أدرك الساحل التعادل بهدف هشام آل دبيس، بعدما انفرد تمامًا بالمرمى بعد هجمة مرتدة.
لكن الراقي أعاد تقدمه من عديد بعدها بعشر دقائق فقط من ضربة جزاء، سددها رياض بودبوز بنجاح، وأضاف هشام فايق الهدف الثالث في الدقيقة 78.
الفوز رفع رصيد الراقي للنقطة 62 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الساحل عند 23 نقطة في المركز الـ17.
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